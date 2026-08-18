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القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان

2026-08-18 12:40
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أعلن مصدر عسكري في اليمن، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، مصفاة أرامكو السعودية في جيزان بعدد من الطائرات المُسيّرة.

وأوضح المصدر في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن استهداف المصفاة جاء ردًا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة.

وأكد المصدر العسكري اليمني أن "الإصابة دقيقة بفضل الله".

الكلمات المفتاحية
السعودية النفط اليمن القوات المسلحة اليمنية
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