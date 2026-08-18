أعلن مصدر عسكري في اليمن، أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، مصفاة أرامكو السعودية في جيزان بعدد من الطائرات المُسيّرة.

وأوضح المصدر في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن استهداف المصفاة جاء ردًا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة.

وأكد المصدر العسكري اليمني أن "الإصابة دقيقة بفضل الله".

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