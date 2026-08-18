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فلسطين

الاستيطان الإسرائيلي يحاصر بلدة برقا شرق رام الله
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فلسطين

الاستيطان الإسرائيلي يحاصر بلدة برقا شرق رام الله

2026-08-18 13:15
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بعد نصب المستوطنين خيمة استيطانية جديدة، في منطقة "الكرم" في أراضي قرية برقا شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، باتت البلدة محاصرة بالاستيطان من جهاتها الأربع.

هذا؛ وقد أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن الاستيطان الصهيوني أصبح 6 بؤر استيطانية بشكل واقعي، يلتهم قرية برقا ويحيطها من 3 جهات والجهة الرابعة يمرّ شارع 60 الاستيطاني الذي يسيطر على معظم أراضيها.

كما انطلقت تأكيدات في برقة بأن ما جرى في منطقة الكرم يستدعي تحركًا فوريًا قبل أن تتحول الخيمة إلى بؤرة، والبؤرة إلى توسع استيطاني يصعب وقفه لاحقًا. وشددت على أن اليوم هو وقت الحضور على الأرض والتوثيق والتحرك الشعبي والضغط على الجهات المختصة والمؤسسات لحماية الأراضي ومنع تثبيت أي واقع جديد.

وسبق أن أطلق صايل كنعان رئيس المجلس القروي لبرقا مناشدة لإنقاذ أراضي البلدة وسكانها من بطش الاحتلال والمستوطنين والتغول الاستيطاني الواسع، والذي التهم مئات الدونمات من أراضيها. وقال كنعان إن الوضع في برقا صعب جدًا وجرافات الاحتلال والمستوطنين تدمر الأراضي وتقتلع أشجار الزيتون المعمرة وتغير معالم القرية بالبؤر والشوارع الاستيطانية.

وأشار إلى أن برقا تتعرض للتدمير والبطش والحصار وتضييق الخناق، ويستهدف الاحتلال السكان نفسيًا ومعنويًا في ظل عجز واضح عن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

عن هجمات المستوطنين الأخيرة، أوضح رئيس المجلس القروي أن اعتداءات المستوطنين لم تتوقف وطالت المنازل والمساجد والأراضي الزراعية والمركبات. وأضاف ان الاعتداءات تزداد يوميا، وبات الواقع صعبًا على الأهالي، ويدمي القلب والعين وبحاجة إلى تغيير سريع. وشدد كنعان على أن أهالي برقا هم أصحاب الأرض، معبرًا عن أمله بأن تزول هذه الغمة وتعود القرية بسهولها ومراعيها. 

جدير بالذكر أن قرية برقا تحيط بها مستوطنات: "بسجوت" و"كوخاف يعقوب" و"جفعات أساف" و"مجرون"، نتيجة لذلك قُيّدت قدرة السكان على الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وفي بداية شهر آب/أغسطس 2023 أقام المستوطنون مستوطنة "رعويّة" على أراضٍ يملكها سكّان قرية برقا، وبدأوا برعي أغنامهم في أراضي القرية ومضايقة سكّانها.

إلى ذلك؛ سبق أن استشهد الشاب قصي معطان 19 عامًا، في 4 آب/أغسطس الماضي، برصاص مستوطنين هاجموا قرية برقا.


 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المستوطنات الصهيونية الضفة الغربية الاستيطان
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