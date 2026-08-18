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إيران

قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل رفع الحصار وإنهاء
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إيران

قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل رفع الحصار وإنهاء "العمليات" على الجبهات جميعها

2026-08-18 13:46
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز لن يُفتح قبل رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمّدة ورفع العقوبات النفطية وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على الجبهات جميعها.

وقال قاليباف: "إن انتصار الشعب الإيراني تحوّل إلى "وثيقة هزيمة للولايات المتحدة"، تحت مسمى "مذكرة تفاهم إسلام آباد". وشدّد على أن إيران لن تتساهل بدماء آية الله العظمى الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي وأطفال ميناب الأبرياء وشهداء حربي الدفاع المقدس الثاني والثالث، مؤكدًا أن بلاده ستعاقب المعتدين.

كما أشار إلى أن العدو أخطأ في تقديراته باعتدائه على إيران، لكن الشعب الإيراني كان متكاتفًا وأحبط المؤامرة، مؤكدًا أن إيران: "ستخرج منتصرة من هذا الاختبار التاريخي".

كذلك، تعهّد قاليباف، بتوجيه من قائد الثورة وأمام الشعب، ببذل ما في وسعهم لتحصيل حقوق الإيرانيين ومعاقبة المعتدين.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز محمد باقر قاليباف
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