توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الحال العامة

طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية، حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانًا بخاصة على المرتفعات الشمالية.

- الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

- الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحرّ.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا ناشطة أحيانًا خلال النهار، متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 ٪

- حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



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