تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، حيث شنّ طيران العدو الحربي غارات على أطراف دير سريان والمنصوري، فيما استهدف القصف المدفعي عدة بلدات: دوحة كفررمان، علي الطاهر، الدبشة، صربين، ميفدون، المنصوري، والأطراف الغربية لبلدة حولا.

وفي حداثا، نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما سُجّل تمشيط مماثل باتجاه عيتا الجبل، بالتزامن مع تفجير نفذته قوات الاحتلال في محيط البلدة.

كما نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف وحفر في منطقة المشاع في المنصوري، ترافقت مع تفجير في المنطقة، في حين نفذت جرافة للعدو أعمال تجريف وحفر في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعا، وسط حماية من دبابتَي "ميركافا" تتموضعان في المكان.

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