أصدرت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بيانًا، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ40 لتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله عليه)، مؤكدة فيه مواصلة إرث القائد الشهيد في الصناعة الدفاعية بقوة وبما يتناسب مع الاحتياجات والتهديدات الجديدة.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بهذه المناسبة: "مرّ أربعون يومًا على التشييع التاريخي المهيب لـ"شهيد إيران"، حيث حمل الشعب الإيراني في طهران وقم المقدسة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة جثمان الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي (رض) وودّعه بعيون دامعة"، مشيرًا إلى أن هذه الأيام، رغم ما حملته من حزن واشتياق، تذكّر بالعهد الذي قطعناه مع الشهيد الكبير لمواصلة الطريق الذي سار فيه من أجل عزة إيران الإسلامية وشرفها واستقلالها واقتدارها.

وأضاف البيان أن إحياء الذكرى الأربعين يمثل مناسبة لتجديد العهد مع قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، والتأكيد مجددًا على مواصلة نهج القائد الشهيد واتباع توجيهاته، مبينًا أن هذه المناسبة، بالتزامن مع اقتراب يوم الصناعة الدفاعية في 22 آب/أغسطس، تحمل معنى خاصًا لأسرة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ولفت إلى اهتمام القائد الشهيد بتعزيز القدرات الدفاعية والاعتماد على الذات وتطوير الصناعة الدفاعية.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن جانبًا مهمًا من مسار تطور الصناعة الدفاعية تحقق بتوجيهات القائد الشهيد ودعمه، بدءًا من الثقة بالذات وصولًا إلى بناء قدرات علمية وتكنولوجية وصناعية واسعة، داعية عموم الشعب، وأسر الشهداء، وقادة القوات المسلحة وقدامى منتسبيها، والعلماء والمتخصصين والأكاديميين والعاملين في الصناعة الدفاعية إلى المشاركة في مراسم إحياء الذكرى الأربعين للتشييع الملحمي للإمام الشهيد، وتجديد العهد مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، والتأكيد على مواصلة نهج الشهداء.

الكلمات المفتاحية