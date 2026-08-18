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إيران

 غريب آبادي: وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبًا
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إيران

 غريب آبادي: وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبًا

2026-08-18 15:52
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 ردّ مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي على نشر الرئيس الأميركي صورة وصف فيها مضيق هرمز بأنه جزء من الأراضي الأميركية، قائلًا: "إن وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبًا".

وأعاد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية نشر صورة من رسالة دونالد ترامب عبر منصة "إكس" وصف فيها مضيق هرمز بأنه "جزء جديد من الأراضي الأميركية".

وفي هذا السياق، كتب غريب آبادي: "تمامًا كما كتب ترامب اسم الخليج الفارسي بصورة صحيحة، فإن وهمه بشأن مضيق هرمز إما أن يُصحَّح قريبًا، أو أننا سنصحح أوهام هذا الواهم".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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