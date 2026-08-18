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الاحتلال "الإسرائيلي" يتوغل مجددًا قرب بيت جن بريف دمشق

2026-08-18 20:12
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الاحتلال "الإسرائيلي" يتوغل مجددًا قرب بيت جن بريف دمشق

توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 18آب/ أغسطس 2026، باتجاه تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوب غربي سورية.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن دورية "إسرائيلية" توغلت في المنطقة، من دون ورود معلومات عن حجم القوّة المشاركة أو طبيعة المهمّة التي تنفذها.

ويأتي هذا التوغل في سياق الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة في الجنوب السوري وريف دمشق الغربي، في ظل استمرار الاحتلال في تكثيف تحركاته العسكرية داخل الأراضي السورية وفرض وقائع ميدانية جديدة.

وتشهد المناطق المحاذية للجولان السوري المحتل، ولا سيما في ريف دمشق الغربي والقنيطرة، تحركات وتوغلات "إسرائيلية" متكررة، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأراضي السورية.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي سورية
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