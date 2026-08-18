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إيران

إيران تصنف دبلوماسيين فرنسيين شخصين غير مرغوب فيهما وتمنع دخولهما البلاد
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إيران

إيران تصنف دبلوماسيين فرنسيين شخصين غير مرغوب فيهما وتمنع دخولهما البلاد

2026-08-18 22:41
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبار دبلوماسيين اثنين في السفارة الفرنسية لدى طهران شخصين غير مرغوب فيهما، على خلفية أنشطة قالت إنهما قاما بها بما يخالف القانون الدولي والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقالت إدارة العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، إن الدبلوماسيين المعنيين ارتكبا أنشطة تنتهك القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية سبق أن كشفت عن سلوكهما قبل عدة أسابيع.

وأضاف البيان أن الحكومة الفرنسية، رغم مرور عدة أسابيع على كشف هذه الأنشطة، لم تتخذ أي إجراء لتصحيح سلوك الدبلوماسيين وضمان عدم تكراره، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الإيرانية إلى اتخاذ قرار باعتبارهما عنصرين غير مرغوب فيهما.

وبناءً على القرار، أكدت الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين سيُمنعان من دخول إيران، في خطوة تعكس تشدد طهران في التعامل التجاوز للضوابط والقواعد الدبلوماسية، ولا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

الكلمات المفتاحية
فرنسا الجمهورية الاسلامية في إيران الخارجية الايرانية
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