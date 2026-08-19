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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-19 06:44
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09:43 |
قاليباف: خلال هذه الزيارة سألتقي بكبار المسؤولين في الحكومة العراقية والسياسيين وسأشارك في أربعينية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي "قده"
09:43 |
قاليباف: العلاقة مع العراق متجذرة بين جارين ومبنية على المصير المشترك والتجارب السابقة ستهدينا إلى مستقبل مشرق
09:42 |
قاليباف: في هذه الظروف الراهنة الكل رأى قوة مقاومة إيران في حرب رمضان
09:42 |
قاليباف: اليوم الجميع أصبح يعرف الهوية القذرة للكيان الصهيوني
09:42 |
قاليباف: زيارتنا اليوم إلى العراق تأتي في سياق النظرة الإقليمية الجديدة والتعاون الثنائي مع دول المنطقة دون التدخل الأجنبي
09:41 |
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من مكان استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد: الحكومة الأميركية اغتالت البطلين في محور المقاومة اللذين أنقذا المنطقة من "داعش"
09:05 |
اللواء عبد اللهي: أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأميركي المعتدي يُعدّ بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأميركية
09:04 |
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد اللهي: يجب على دول الساحل الجنوبي للخليج التي تعلن من خلال إصدار بيانات مختلفة أنها لا تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران أن تعلم أن شيئًا لا يخفى عن أنظارنا
09:04 |
اللواء عبد اللهي: من المستبعد أن يكون هذا العدد من الطائرات العسكرية ولا سيما طائرات التزويد بالوقود موجودًا في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة
07:58 |
قاليباف: سأحضر نيابة عن قائد الثورة الإسلامية مراسم اليوم الأربعين لإمامنا الشهيد في كربلاء
07:17 |
رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف يغادر طهران متوجهًا إلى بغداد
06:59 |
قاليباف: في الزيارة إلى العراق سنخطو خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ الأمن الذاتي والمُشتركِ لكلا البلدين
06:46 |
قاليباف: لقد قامت جيرتنا على أساس الأخوة في أشدّ الأيام قسوةً ومقاومة التدخلات الأجنبية والإيمان بالمصير المشترك لكلا البلدين
06:45 |
رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قبيل زيارته إلى العراق: العلاقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي علاقة تاريخية لا تنفصم
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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