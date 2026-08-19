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إيران

طهران تحيي أربعين تشييع الإمام الخامنئي (قده) بحضور حاشد والمراسم تتواصل اليوم في قم
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إيران

طهران تحيي أربعين تشييع الإمام الخامنئي (قده) بحضور حاشد والمراسم تتواصل اليوم في قم

2026-08-19 07:32
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أُقيمت، أمس الثلاثاء في 18 آب 2026، مراسم إحياء أربعين تشييع آية الله العظمى الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي (قده)، في العاصمة الإيرانية طهران. وجرت المراسم من الساعة الـ 05:00 عصرًا حتى الـ 07:00 مساءً، في مصلّى الإمام الخميني (قده).

وبحسب "إرنا"، فإن هذه المراسم أُقيمت بدعوة من قائد الثورة الإسلامية، السيد مجتبى الخامنئي، وبحضور عدد من العلماء والمسؤولين، من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى حشد غفير من محبّي الإمام الشهيد. 

ومن بين المسؤولين والشخصيات الحاضرة في المراسم أبناء القائد الشهيد للثورة الإسلامية، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محمد رضا عارف، والسيد حسن الخميني.

وقد أضفى المشاركون أجواءً من الحماسة والروحانية على المراسم، حيث رفعوا أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصورًا للشهداء. كما ردد الحاضرون شعارات متنوعة تخليدًا لذكرى قائد الأمة الشهيد، مؤكدين مواصلة نهج الشهداء والثبات في مواجهة الأعداء، ومطالبين بالثأر لدمائهم الزكية.

وستُقام أيضًا مراسم اليوم الأربعاء، بعد صلاتي المغرب والعشاء في مرقد السيدة المعصومة في قم، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم".

كذلك، ستُقام غدًا الخميس، في التوقيت نفسه، مراسم في حرم الإمام الرضا في مشهد.

ودعا مكتب قائد الثورة الإسلامية الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في المراسم، معتبرًا أن الحضور الجماهيري يمثل تجديدًا للولاء للقائد الشهيد وتأكيدًا على مواصلة نهجه ومسيرته.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران طهران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي
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