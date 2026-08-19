غادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف طهران متوجهًا إلى بغداد، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، لإجراء مباحثات حول التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، والآليات المشتركة للمساهمة في ترسيخ الاستقرار والأمن في غرب آسيا.

وكان قد كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في منشور له باللغة العربية بمناسبة زيارته الاستراتيجية المرتقبة إلى العراق، أن جوار إيران والعراق يقوم على الأخوة في أصعب الأيام، والصمود في وجه تدخلات الأجانب، والإيمان بالمصير المشترك للبلدين.

وقال إن رابطة الشعبين الإيراني والعراقي هي رابطة تاريخية لا تنفصم، مردفًا: "لقد قامت جيرتنا على أساس الأخوة في أشدّ الأيام قسوةً ومقاومة التدخلات الأجنبية والإيمان بالمصير المشترك لكلا البلدين، وهذا الماضي الذاخر بالدروس سيكون دليلًا للمستقبل"، مضيفًا: "سنخطو في هذه الزيارة خطوات عملية وكبيرة لتعزيز الأمن الذاتي والمشترك للبلدين ورفاهية الشعبين".

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