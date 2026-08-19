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عين على العدو

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عين على العدو

"إسرائيل" تبدأ إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ الأحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

2026-08-19 10:52
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ذكر موقع قناة "إسرائيل 24 نيوز" أن سلطات الاحتلال الصهيوني بدأت بإنشاء منشأة خاصة؛ لتنفيذ الأحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بناءً على القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) مؤخرًا.

وقال موقع القناة: "بدأت السلطات "الإسرائيلية"، وفقًا للمعطيات الواردة، العمل على إنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام في وسط "إسرائيل"، وذلك بعد إقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يُدانون بارتكاب أعمال مسلحة".

وأوضحت القناة "الإسرائيلية" أن المشروع يقع ضمن خطة مرتبطة بوزارة ما يسمى بـ"الأمن القومي"، والتي يقودها إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، ويتضمن إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام.

أضافت القناة أن المشروع، وبحسب التفاصيل المتداولة، يشمل أيضًا مساحات مخصصة للمراقبة، ما يسمح لأفراد من عائلات شهداء الهجمات بالحضور ومتابعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى ترتيبات خاصة لزيارات ممثلين عن العائلات الثكلى إلى المجمع.

هذا؛ وقال وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير: "إن الحكومة "الإسرائيلية" أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز المدانين بالإرهاب، كذلك الدفع باتجاه إقرار عقوبة الإعدام بحقهم".

وأضاف بن غفير: "إن إنشاء جناح المحكوم عليهم بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام يمثلان خطوة جديدة في هذا المسار، فبرأيه أن "إسرائيل" تكتب التاريخ".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حكومة الاحتلال بن غفير الأسرى الفلسطينيون
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