أكد المراسل العسكري نير دفوري، في موقع "القناة 12"، إن "إسرائيل" تبنّت مسؤولية الهجوم الذي نُفذ في المطار العسكري في سورية، بالقرب من الحدود التركية.

ذكر دفوري أن ديوان رئيس الحكومة كان قد أوضح، أمس الثلاثاء (18 آب 2026)، في بيان باللغة الإنجليزية، أن "إسرائيل" وسورية اتفقنا على الحفاظ على الوضع القائم في الشؤون الأمنية، والذي كانت سورية على وشك انتهاكه بالسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب". وأضاف البيان: "حذّرت "إسرائيل" سورية مرارًا من أن مثل هذا الانتشار سيشكّل تهديدًا لأمنها، واختارت سورية تجاهل هذه التحذيرات".

بحسب دفوري، كان المطار العسكري أبو الظهور في محافظة إدلب، على بعد سبعين كيلومترًا من الحدود التركية هو الهدف الذي تعرّض للهجوم، في فجر الثلاثاء في سورية. هوجمت هناك مدارج وحظائر تُستخدم لإيقاف الطائرات. وكان وفد تركي قد زار المكان، في الأسبوع الماضي فقط، في إطار جهود تركية لإعادة الإعمار.

أرادت "إسرائيل" من الهجوم بعث رسالة إلى الأتراك بأنهم لن يتمكنوا من نشر وسائل قتالية مختلفة، من الطائرات المسيّرة إلى وسائل الدفاع الجوي، كما حاولوا بالفعل في الماضي نشرها في سورية، بحسب دفوري.

كذلك، لفت إلى أن الهجوم نُفذ على خلفية مرحلة حساسة جدًا، في الوقت الذي تجري فيه "إسرائيل" مفاوضات مع سوريا. كذلك في الوقت الذي تحاول فيه تركيا توسيع نفوذها هنا في المنطقة، وفقًا لتعبيره، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى سلسلة من الإدانات ضد "إسرائيل" من سورية وتركيا والولايات المتحدة أيضًا.

على الرغم من التقارير المختلفة، ليس من المؤكد أن الأميركيين كانوا على علم مسبقًا بتفاصيل الهجوم "الإسرائيلي"، بحسب دفوري، والذي قال بإن "إسرائيل" تجد نفسها في حال من التوتر، من جهة، في محاولة لعدم تصعيد المواجهة مع تركيا، ومن جهة أخرى، لوضع حدود واضحة في جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط).





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