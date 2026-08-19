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فلسطين

غزة تشيّع جثامين 7 شهداء وسط تواصل خروقات العدو لوقف إطلاق النار
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فلسطين

غزة تشيّع جثامين 7 شهداء وسط تواصل خروقات العدو لوقف إطلاق النار

2026-08-19 11:22
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يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ315، بالقصف وإطلاق النار والاستهدافات المتفرقة في عدد من المناطق، ما أسفر خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

هذا؛ ويشيّع الفلسطينيون، اليوم الأربعاء (19 آب 2026)، جثامين الشهداء السبعة، بينهم أب ونجله، استشهدا مساء أمس الثلاثاء إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت مقهى مكتظًا بالمواطنين في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. إذ أطلقت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" صاروخين على الأقل باتجاه المقهى، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما نُقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت 3 من كوادر كتائب القسام.

في ساعات الفجر، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف، في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، فيما أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال وسط المدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الساحلية غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق شرق دير البلح وخان يونس وشرق المدينة.

يُذكر أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1266 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 41,200، إضافة إلى 813 شهيدًا انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 73,400 شهيد، فيما بلغ عدد المصابين 174,312.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
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