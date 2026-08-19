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إيران

اللواء عبد اللهي يحذّر: أي مساعدة للجيش الأميركي تعد مشاركة مع قواته العسكرية
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إيران

اللواء عبد اللهي يحذّر: أي مساعدة للجيش الأميركي تعد مشاركة مع قواته العسكرية

2026-08-19 11:35
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي: "يجب على دول ساحل الخليج الجنوبي، والتي تعلن في بياناتها المختلفة، عدم سماحها للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران، أن تعلم أن شيئًا لا يخفى عن أنظارنا".

في التفاصيل، حذر عبد اللهي من أن: "أي مساعدة للجيش الأميركي تعد مشاركة مع قواته العسكرية". وقال: "من غير المرجح أن توجد الطائرات العسكرية وطائرات التزود بالوقود، في قواعد إقليمية، من دون علم الدول المضيفة".

وأضاف: "على الدول التي أصدرت بيانات تعلن رفضها استخدام الولايات المتحدة أراضيها ضدنا أن تعلم أنه لا شيء يخفى عنا".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الخليج العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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