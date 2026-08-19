وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف إلى بغداد اليوم الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية للعراق تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، الذي رحب بقاليباف والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع العراق وإيران، وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر مشتركة، مشيرًا إلى أهمية الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع آفاق التنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والإيراني.



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