شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على أن الشعب الإيراني لا يتراجع أمام الضغوط، إنما يزداد تمسكًا بموقفه في مواجهة محاولات فرض الإملاءات والتهديدات.

ولفت غريب آبادي، في تصريح له، اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس 2026)، إلى أن الانقلاب الذي حصل في إيران في العام 1953: "كان تدخلًا مباشرًا من أميركا وبريطانيا في حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره".

وأضاف: "إن التدخل الخارجي، في مصير أي شعب، أيًا كان اسمه أو مسوغه، هو استعمار واعتداء على حق الشعوب في السيادة".

وختم غريب آبادي بالقول: "تتعاقب الأجيال، لكن حقيقة واحدة لا تتغير، وهي أن الدولة التي تسلّم زمام مصيرها إلى الأجانب ستدفع ثمنًا باهظًا".

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