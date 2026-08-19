يواصل مستوطنون، اليوم الأربعاء في (19 آب 2026)، حصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط حماية من قوات الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع جديد والاستيلاء على المنازل والمنطقة المحيطة بها.

هذا؛ وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال وعددًا من المستوطنين يواصلون حصار المنازل الواقعة، في منطقة رأس العين في البلدة، ويمنعون العائلات من الدخول إليها أو الخروج منها، بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت المصادر أن العائلات المحاصرة تواجه نقصًا في المياه والاحتياجات الأساسية، بعدما منع المستوطنون وصول إمدادات المياه إليها، بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنازل وعرقلة الوصول إليها.

تأتي هذه الإجراءات، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في بلدات الضفة الغربية وقراها المحتلة، بحماية ومساندة من قوات الاحتلال، وسط مخاوف الأهالي من تحويل الحصار المفروض على المنازل إلى خطوة لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.

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