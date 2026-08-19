اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء في 19 آب 2026، عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما شنّت حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرّقة، وتخللها اندلاع مواجهات.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ودهمت منزلًا خلال اقتحام شارع الصف وسط بيت لحم، واقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي عبد الرحمن حسان عقب دهم منزله في بيت لحم، فيما نفّذ مستوطنون جولات استفزازية في محيط منطقة "عش غراب" شرق المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان، فيما اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس والجبل الشمالي في مدينة نابلس، ودهمت بناية سكنية في محيط مخيم العين غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عاصم وياسر علي مخلوف خلال اقتحام قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وفي بيت فوريك شرق نابلس، أفادت مصادر محلية بأنّ مستوطنًا في بؤرة استيطانية استفزّ الأهالي وسلّط أشعة "الليزر" تجاه منازل في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، واعتقلت الشاب أحمد عصام عودة خلال الاقتحام، كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية عقب تسلل وحدة خاصة، ودهمت عدداً من المنازل.

واقتحمت قوة كبيرة من "جيش" الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل، برفقة جرّافتين عسكريتين، ودهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في عدة أحياء، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع إغلاق طرق، فيما انتشرت قوة راجلة تابعة للاحتلال في المدينة.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الحفر" في قرية دير جرير شرق رام الله، وقرية عابا شرق جنين، وقرية فصايل شمال أريحا، وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وتستمرّ اعتداءات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الضفة الغربية بشكل متواصل، وهي تشمل قتل واعتقال فلسطينيين، وتخريب وهدم منشآت ومنازل، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، والتوسّع الاستيطاني.

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