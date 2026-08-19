أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن التوتر بين تركيا وكيان الاحتلال الصهيوني بلغ ذروته في أعقاب الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي "الإسرائيلي" على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

والتقى رئيس الأركان "الإسرائيلي"، إيال زامير، اليوم الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026 بنظيره اليوناني ديميتريوس خوفيس، الذي أنهى زيارته الرسمية إلى "إسرائيل".

وقال الجيش "الإسرائيلي" وفقًا للصحيفة إن "الزيارة تؤكد الأهمية الاستراتيجية وراهنية التعاون العسكري القائم بين "إسرائيل" واليونان، وإن العلاقات العسكرية بين البلدين تواصل تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما".

وأوضحت "معاريف" أن زيارة خوفيس "تأتي على خلفية تصاعد التوتر مع تركيا، بعد الهجوم على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب، شمال غربي سورية". وقالت إن "هذا الهجوم حظي مساء أمس بأول تعقيب (اعتراف) "إسرائيلي" رسمي. ورغم أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتحمل مسؤولية صريحة عن الهجمات، فإنه قال إن سورية سمحت لقوات تركية بالتمركز في قاعدة جوية بالقرب من حلب، رغم التحذيرات "الإسرائيلية" المتكررة، وأوضح أن "إسرائيل" لن تتسامح مع التهديدات لأمنها".

وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو: "اتفقت "إسرائيل" وسورية على الحفاظ على الوضع القائم في الشؤون الأمنية، إلا أن سورية كانت على وشك انتهاكه من خلال السماح لقوات تركية بالتمركز في قاعدة جوية بالقرب من حلب. حذرت "إسرائيل" سورية مرة تلو الأخرى من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدًا لأمنها، لكن سورية اختارت تجاهل التحذيرات.. "إسرائيل" لن تتسامح مع التهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التوتر بين "إسرائيل" وتركيا يؤثر بشكل مباشر على اليونان". مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحدث في حزيران/يونيو الماضي، عن الأزمة المتفاقمة بين أنقرة و"تل أبيب" ورأى أن "الخطابات الحادة بين الطرفين تخفي وراءها صراعات أعمق بكثير مما يبدو على السطح".

وفي مقابلة أجراها مع الصحفي المخضرم نيكوس خاتسينيكولاو عبر شبكة التلفزيون اليونانية ANT1، سُئل ميتسوتاكيس عن التوتر بين تركيا و"إسرائيل". وقال رئيس الوزراء اليوناني بحذر: "هذه التبادلات الكلامية ليست جديدة. إنها تخفي وراءها اختلافات أعمق في المصالح"، معربًا عن أمله في ألا يخرج الوضع عن السيطرة، وقال: "آمل ألا نجد أنفسنا أمام مصدر آخر غير ضروري للتوتر في الشرق الأوسط.. لدينا بالفعل ما يكفي من المشاكل التي يتعين علينا التعامل معها على أي حال".

وأشارت "معاريف" إلى التعاون العسكري بين الكيان الصهيوني واليونان، ووصفته بـ"التحالف الذي يواصل التعزز"، وقالت: "في نهاية الشهر الماضي، وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في اليونان على خطة لشراء أنظمة دفاع جوي من إنتاج "إسرائيلي" بقيمة إجمالية تقارب ثلاثة مليارات يورو. وتهدف الخطة، التي أُطلق عليها اسم لافت «درع أخيل»، إلى إنشاء مظلة دفاع جوي وصاروخي متقدمة لأثينا، وفقًا لما أوردته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية".

وأضافت الصحيفة أن "حزمة المشتريات الضخمة هذه تشمل أفضل ما تستطيع الصناعات الدفاعية "الإسرائيلية" تقديمه. ووفقًا للتقارير، سيشمل المكوّن الرئيسي للخطة منظومتي "مقلاع داود" و"سبايدر" من إنتاج رافائيل، إلى جانب منظومة "باراك MX" المطورة. ومن المتوقع أن توفر هذه الأنظمة دفاعًا متعدد الطبقات ضد مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة في مناطق مختلفة" على حدّ تعبير الصحيفة.

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