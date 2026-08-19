أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن التطورات العسكرية الأخيرة مكّنتها من فرض ثلاث معادلات في مواجهة السعودية، مؤكدةً أن عملياتها باتت قادرة على فرض وقائع ميدانية جديدة، ومشددةً على أن أي تصعيد شامل من الجانب السعودي سيقابله تصعيد شامل.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن المعادلة الأولى تتمثل في "الحصار بالحصار"، مشيرةً إلى أنها فرضت، وفق بيانها، حصارًا بحريًا يمنع العدو السعودي من تمرير سفنه النفطية.

أما المعادلة الثانية، بحسب البيان، فتتمثل في استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فيما ترتكز المعادلة الثالثة على حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات تستهدف أجواءه وأراضيه.

وفي إطار تنفيذ معادلة "الحصار بالحصار"، قالت القوات المسلحة اليمنية إنه منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية في 20 تموز/يوليو وحتى 19 آب/أغسطس، تم استهداف ثماني سفن نفطية سعودية.

وأوضح البيان أن خمسًا من هذه السفن استُهدفت في البحر الأحمر، فيما استُهدفت ثلاث سفن في خليج عدن والبحر العربي.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أنها منعت 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وأجبرتها على العودة، بينها 34 سفينة مُنعت من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة في البحر الأحمر.

وفي سياق الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت ما سمّته القوات المسلحة اليمنية معادلة حماية السيادة، تحدث البيان عن تنفيذ تسع عمليات عسكرية.

وبحسب البيان، توزعت هذه العمليات على مناطق ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية، في إطار الرد على ما وصفه البيان بالاختراقات والاعتداءات التي تستهدف اليمن، ولا سيما أجواء محافظتي صعدة وحجة.

وفي ما يتعلق بالمعادلة الثانية، أي استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت، وفق بيانها، تحشيدات تابعة للجيش السعودي في مناطق الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا.

كما شملت العمليات، بحسب البيان، سفنًا وزوارق قالت القوات المسلحة اليمنية إنها كانت تنقل معدات وتحشيدات تابعة للسعودية.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن العمليات أسفرت،عن مصرع وإصابة المئات من التحشيدات السعودية، بينهم قادة وضباط سعوديون.

كما تحدثت عن إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة للتحشيدات السعودية.

وفي الجانب البحري، أعلن البيان إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكريتين قال إنهما كانتا تنقلان الأسلحة والتحشيدات السعودية في منطقة المخا.

كما تحدثت القوات المسلحة اليمنية عن إحراق وإغراق أكثر من عشرة زوارق حربية تابعة للتحشيدات السعودية، قالت إنها كانت تنفذ أعمال قرصنة وقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية.

وفي ختام بيانها، وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرًا مباشرًا إلى النظام السعودي من مغبة الإقدام على أي تصعيد، مؤكدةً أن "أي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل".

وشددت على أن الخيار المطروح أمام السعودية،يتمثل في رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنهاء العدوان، ودفع المرتبات، ورحيل من وصفهم البيان بالمحتلين، وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله.

كما وجهت القوات المسلحة اليمنية رسالة إلى "المغرر بهم" من أبناء اليمن، داعيةً إياهم إلى العودة ومغادرة معسكرات السعودية، ومؤكدةً أنها لا تريد استهدافهم حتى لا يكونوا ضحايا في المواجهة.

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