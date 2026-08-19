‏‏واصل العدو الصهيوني اليوم الأربعاء 19 آب/أغسطس 2026، تصعيد عدوانه على البلدات والقرى الجنوبية قصفًا وغارات جوية وتفجيرات متنقلة، فيما أسفر انفجار جسم مشبوه عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين عند أطراف بلدة زوطر الشرقية المحتلة في قضاء النبطية.

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‏وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الشهيدين ارتقيا وأصيب آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان "الإسرائيلي" قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في قضاء النبطية.

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‏وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية على نقل الشهيدين والمصابين إلى المستشفى.

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‏وألقت مُسيّرة معادية قبل ظهر اليوم قنبلة في بلدة المنصوري ما ادى إلى اشتعال النيران في المنطقة التي سقطت فيها.

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‏ونفذت قوات العدو "الإسرائيلي" عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

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‏ وأطلقت دبابة من نوع "ميركافا" تابعة للعدو "الإسرائيلي" 4 قذائف ثقيلة استهدفت بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

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‏وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على تفجير مبنى سكني في بلدة الخيام ما أدى إلى تدميره بالكامل.

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‏وتوغلت قوة "إسرائيلية" في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل باتجاه منطقة دوبيه، بالتزامن مع قصف مدفعية العدو منزلًا غرب البلدة.

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‏إلى ذلك نفذت قوات العدو "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء سلسلة تفجيرات عنيفة جديدة استهدفت مباني سكنية في بلدات: المنصوري وبيوت السياد (قضاء صور) وحولا ومركبا وطلوسة (قضاء مرجعيون) وكفر تبنيت في قضاء النبطية.

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‏كذلك، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني قبل ظهر اليوم عملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه غرب بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

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‏في غضون ذلك؛ واصل طيران العدو الصهيوني المُسّير خرقه للأجواء اللبنانية، ويحلّق منذ ساعات الصباح الأولى على مستوى منخفض جدًا فوق العاصمة بيروت، وضاحيتها الجنوبية.

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‏وقصفت مدفعية الاحتلال على فترات مختلفة من اليوم بلدات: برعشيت (قضاء بنت جبيل)، مجدل زون والمنصوري، (قضاء صور)، ميس الجبل (قضاء مرجعيون)، والهبارية لجهة جبل السدانة في قضاء حاصبيا.

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‏وشن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم غارة جوية استهدفت، منزلا لآل الحاج علي في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى الى تدميره، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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‏وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة الأولى من فجر اليوم، سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا ودوحة كفر رمان وأطراف بلدة دير سريان.

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‏كذلك، ألقت قوات الاحتلال ليلًا، قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران المُسيّر المعادي فوق مجرى نهر الليطاني من القاسمية، صعودًا حتى جسر القعقعية.

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