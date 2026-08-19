أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، العميد إسماعيل قاآني، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يعاني من السرطان الاجتماعي وأن انهياره حتمي.

وقال قاآني إن ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية لن تتمكن، رغم التوحش والقرصنة، من ضرب القضية الفلسطينية أو الانتقاص من مكانتها على المستوى العالمي.

وشدد على أن مشروع الاحتلال لضم الضفة الغربية لن ينجح، مؤكدًا أن انهيار كيان الاحتلال أمر قطعي الحصول.

الكلمات المفتاحية