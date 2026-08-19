أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن زيارته إلى العراق تمثل خطوة باتجاه تعزيز النظام الإقليمي الجديد، وتسريع التعاون بين دول المنطقة بعيدًh عن تدخل القوى الخارجية.

وفور وصوله إلى بغداد، زار قاليباف موقع استشهاد قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطار بغداد.

وقال قاليباف إن دول المنطقة، ولا سيما الدول الإسلامية، مطالبة بالعمل على بناء تفاعلات وروابط أمنية عميقة، مدعومة بتعاون اقتصادي مستدام، مؤكداً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للمساهمة في تحقيق هذا النموذج الإقليمي.

وأشار إلى أن القواسم الثقافية والدينية المشتركة والعميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي توفر فرصة مهمة لتطوير التعاون الشامل، موضحاً أن الزيارة تتضمن برنامجاً مكثفاً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان وشخصيات سياسية واقتصادية وثقافية عراقية.

وأضاف أن مشاركته في مراسم أربعينية القائد الشهيد، ممثلًا قائد الثورة الإسلامية، تشكل جانبًا مهمًا من الزيارة، مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة شكر وتقدير من قائد الثورة والشعب الإيراني إلى الشعب العراقي ومسؤوليه وشخصياته السياسية والبرلمانية، تقديرًا للاستضافة والمشاركة الواسعة في مراسم التشييع.

وأكد قاليباف أن العلاقات بين إيران والعراق علاقات "تاريخية ومتجذرة ولا تنفصم"، مشيرًا إلى أن جوار البلدين قام على الأخوة ومحبة أهل البيت والصمود في مواجهة التدخلات الأجنبية والإيمان بالمصير المشترك.

وشدّد في ختام تصريحاته على أن الزيارة ستشهد "خطوات واسعة لتعزيز الأمن النابع من الداخل، وتطوير التعاون المشترك، والارتقاء برفاهية الشعبين"، مؤكدًا أن قوة البلدين وقدرتهما تكمنان في الأخوة والتضامن.



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