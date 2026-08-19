أكد مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية في إيران محمد مخبر، ردًا على ادعاءات رئيس الجمهورية الأميركية بشأن مضيق هرمز، أن هذا الممر المائي كان إيرانيًا وسيبقى إيرانيًا، وإدارته ستتم حصرًا وفقًا للآليات والترتيبات الإيرانية.

جاء ذلك، في حوار تلفزيوني، حيث صرّح مخبر أن "ترامب يعيش في الأوهام، ومضيق هرمز كان إيرانيًا وسيبقى إيرانيًا".

وشدد مخبر أن "إدارة المضيق لن تتم إلا وفقًا للآليات والترتيبات التي ترسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأردف: "لدينا قانون موجود في مجلس الشورى، وكذلك القرار الذي تتخذه القيادة بشأن مضيق هرمز".

وتابع قائلًا إن "كلام ترامب عن قصف إيران غير منطقي، ولا أثر له، وأقواله عبثية، ولا تأثير لها".

وختم مستشار قائد الثورة الإسلامية: نحن مستعدون بشكل كامل، ولسنا من دعاة الحرب، لكننا جاهزون دائمًا للدفاع عن البلاد.

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