‏أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان استمرار الحكومة في تقديم الدعم الشامل للقوات المسلحة، مشددًا على أن هذا الدعم سيستمر رغم القيود والمشكلات القائمة، وأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

‏‏وقال بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس 2026)، إن الحفاظ على الاقتدار الدفاعي للبلاد والارتقاء به، وتعزيز البنى التحتية الإستراتيجية، وإزالة العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تتطلب التنسيق والتآزر واتخاذ إجراءات فاعلة من جانب جميع الأجهزة التنفيذية.

‏‏كذلك، أعرب رئيس الجمهورية مسعود بزشکیان عن تقديره لجهود وخدمات المديرين والمتخصصين وكوادر وزارة الدفاع، مؤكداً على استمرار الدعم الشامل الذي تقدمه الحكومة للقوات المسلحة، موضحًا أنه كما كان الدعم الكامل للقوات المسلحة على جدول أعمال الحكومة في الماضي، فإن هذا الدعم سيستمر رغم القيود والمشكلات الراهنة، ولن تدخر الحكومة أي جهد في إطار مسؤولياتها لتأمين احتياجات القوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

‏‏وناقش الاجتماع، إلى جانب القدرات والإنجازات الدفاعية للبلاد، سبل إزالة العقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي مع أفغانستان وتسهيل المبادلات الحدودية، وآخر أوضاع تأمين الكهرباء واختلال التوازن في الشبكة، ومكافحة تعدين العملات المشفرة بصورة غير قانونية، وتطوير التعاون المصرفي والتجاري مع دول المنطقة ودول مجموعة البريكس.

‏‏وفي هذا السياق، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" تقريرًا عن مشاركته في قمة دول مجموعة "البريكس" والمشاورات التي أجراها مع الدول الأعضاء، كاشفًا عن ترحيب وإبداء رغبة الدول المختلفة في تطوير التعاون وتعزيز التبادلات الاقتصادية والمالية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما قدم تقريرًا عن زيارته إلى العراق، ولقائه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومباحثاته مع عدد من المسؤولين العراقيين. وأوضح همتي أنه جرى خلال هذه اللقاءات بحث القضايا والعقبات التي تواجه التجار الإيرانيين، لا سيما في مجال الصادرات، مع التأكيد على ضرورة متابعة وحل المشكلات القائمة.

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