تتواصل بيانات الإدانة والاستنكار لتصريح الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير حول ضرورة قتل ما بين 30 و40 فلسطينيًا في قطاع غزّة في كل ليلة.

‏‏إلى ذلك، أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، تعليقًا على تصريحات من يسمى بـ"وزير الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير، أن المستشار الألماني فريديريك ميرتس "يندّد بشدة بتصريحات غير إنسانية صادرة عن وزير "إسرائيلي"".

‏وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "يجب ألا يكون هناك أي ضم "إسرائيلي" آخر في الضفة الغربية".

‏‏ودعا المتطرف بن غفير، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى تصعيد العمليات العسكرية في غزّة وإعادة إقامة المستوطنات "الإسرائيلية" في القطاع، كما دعا إلى تشجيع ما وصفه بـ"هجرة" الفلسطينيين.

‏وقال: "الاستهداف ليس فقط ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا فوريًا؛ هناك أشخاص في غزّة لا يستحقون الحياة، إنهم ليسوا حتى بشرًا".

‏‏وقد أدانت فرنسا بدورها هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير إنسانية".

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