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إيران

عراقجي: نتائج التنسيق الإيراني العراقي تجلت بوضوح في زيارة الأربعين
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إيران

عراقجي: نتائج التنسيق الإيراني العراقي تجلت بوضوح في زيارة الأربعين

2026-08-19 18:44
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اجتماع تكريم القائمين على مراسم الزيارة الأربعينية، أن نتائج التنسيق الإيراني العراقي تجلت بوضوح في زيارة الأربعين.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الوزير عراقجي قدّم، خلال هذا الاجتماع تقريرًا حول جهود وزارة الخارجية لتسهيل مراسم الزيارة، قائلًا: في اللجنة السياسية-القنصلية، كان لدينا قسمان سياسي وقنصلي. وقد أعدّ الزملاء تقريرًا عن الإجراءات المتخذة، ولن أخوض في تفاصيله.

وأكد عراقجي: على الصعيد السياسي، كان هناك تعاون وتنسيق جيد مع المسؤولين العراقيين، وقد أبدى الجانب العراقي تعاونًا ممتازًا للغاية. وقد شهدنا نتائج هذا التنسيق خلال زيارتي، سواء قبل مراسم التشييع (تشييع سماحة قائد الثورة الشهيد) أو قبل مراسم الأربعين.

وأشار عراقجي إلى التفاعل اللافت من قبل الشعب العراقي، مضيفًا: أحد أسباب هذا التفاعل هو مراسم تشييع الإمام الشهيد التي أُقيمت، والتي كان لها أثر بالغ في معنويات العراقيين، حيث تغيرت نظرتهم تمامًا، كأنما اكتسب الشيعة معنويات جديدة وشعورًا جديدًا بالاعتزاز. لقد كانت بالفعل مشاركة ممتازة حقًا خلال مراسم التشييع.

وتابع عراقجي موضحًا: على الحدود، كانت هناك بعض المشاكل الحدودية ومسائل متعلقة بالعبور والدخول والخروج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وختم عراقجي كلامه بالقول: في القسم القنصلي، قمنا بإيفاد عدد من زملائنا إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، لتقديم الخدمات إلى جانب الزملاء الموجودين هناك.

الكلمات المفتاحية
العراق الزيارة الأربعينية ايران عباس عراقجي
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