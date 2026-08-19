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فلسطين

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال
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فلسطين

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" مقر شرطة البلديات في غزة

2026-08-19 19:05
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ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس 2026) مجزرة جديدة بحق الشرطة الفلسطينية بعدما استهدفت مقرًا لها ما أدى إلى 7 شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت المديرية العامة للشرطة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مقر شرطة البلديات بمحافظة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

هذا؛ وأكدت وزارة الداخلية في تصريحٍ مقتضب أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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