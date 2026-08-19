استنكر رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس 2026)، تصاعد جرائم القتل المتعمد التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي طاولت قيادات رفيعة في جهاز الشرطة الفلسطينية بمدينة غزة.

وقال الحية، في تصريح صحفي، إن الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة تؤكد مضي الاحتلال في نهجه العدواني دون اكتراث للجهود الدبلوماسية والوساطات والضمانات الدولية القائمة.

وحذر الحية من أن استمرار التصعيد يضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسؤولية كبرى ومفصلية، داعيًا إلى التدخل العاجل وإلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها، تفاديًا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد دائرة المواجهة.

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقتٍ سابق، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، باستهداف مقر للشرطة في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 9 أشخاص، معظمهم من عناصر وضباط الشرطة، تمثل "جريمة حرب".

وأوضحت الحركة، في بيانٍ صادر عنها، أن الجريمة "الإسرائيلية" تعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها ورفض المضي في استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

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