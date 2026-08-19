أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس 2026) في بغداد، بالمواقف الإيرانية الداعمة لبلاده ولا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له".

وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والعمل المشترك، وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين".

وأفاد البيان، أن الزيدي، أكد على "عمق العلاقات بين العراق وإيران، وما يجمع البلدين من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية"، مشيدًا بـ"المواقف الداعمة للعراق، ولا سيما الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية".

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