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"الغارديان": التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 2.9% بفعل تداعيات الحرب على إيران

2026-08-19 20:27
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ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.9% في تموز/ يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، في ظل تداعيات الحرب على إيران، الأمر الذي زاد الضغوط على تكاليف المعيشة للأسر البريطانية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع التضخم من 2.6% في حزيران/ يونيو، مسجلًا أول زيادة في المعدل السنوي منذ آذار/ مارس.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع فواتير الطاقة للأسر البريطانية في تموز/ يوليو، في أكبر وتيرة صيفية منذ 4 سنوات، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الطاقة العالمية بفعل العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران.

وتتزايد المخاوف من ارتفاع حاد في التضخم في جميع أنحاء العالم نتيجة التوترات في المنطقة، والظروف المؤثرة في إنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم.

ويدرس بنك إنغلترا ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة ابتداءً من الشهر المقبل استجابةً للمخاوف، في حين يستعد وزير المالية، جون هيلي، لميزانية صعبة في تشرين الأول/ أكتوبر.

كذلك، أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال شهر حزيران/ يونيو، ووصول الشواغر إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

هذا؛ واستقر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، عند 2.6%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%، فيما تراجع تضخم الخدمات من 3.6% إلى 3.4%.

ويمكن أن تدفع التوترات التضخم في المملكة المتحدة إلى ذروة تبلغ 4.5٪ بحلول منتصف عام 2027، بحسب التوقعات.

الكلمات المفتاحية
بريطانيا اميركا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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