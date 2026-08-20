كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رسائل غارة «أبو الظهور».. "إسرائيل" لتركيا: هذا هو «الوضع القائم»

لبنان

عدوان
🎧 إستمع للمقال
لبنان

عدوان "إسرائيلي" يستهدف مرتفع علي الطاهر وعدة مناطق جنوبية

2026-08-20 06:31
105

شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، فجر الخميس (20 آب/أغسطس 2026)، سلسلة اعتداءات بغارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة لجهة دوحة كفر رمان، جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المرتفع والمنطقة ذاتها.

وفي سياق الاعتداءات، سُجّل تفجير كبير داخل بلدة الخيام الجنوبية، فيما تعرضت بلدتا المنصوري ومجدل زون، إضافة إلى الأودية المجاورة لهما، لقصف مدفعي "إسرائيلي" عنيف.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاك "الإسرائيلي" المستمر لـ"وقف إطلاق النار"، حيث يعمد جيش العدو إلى قصف القرى والبلدات الجنوبية بقذائف المدفعية، وغارات الطائرات الحربية والمسيّرة، إلى جانب إحراق الحقول وتفجير وتجريف المنازل والبنى التحتية، وقتل المدنيين العُزّل.

الكلمات المفتاحية
النبطية الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الصهيوني جنوب لبنان تفجيرات العدو في الجنوب علي الطاهر
إقرأ المزيد
المزيد
عدوان
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مرتفع علي الطاهر وعدة مناطق جنوبية
لبنان منذ ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4348 شهيدًا و12307 جريحًا 
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4348 شهيدًا و12307 جريحًا 
لبنان منذ 15 ساعة
‏العدو
‏العدو "الإسرائيلي" يصعد عدوانه جنوبًا.. شهيدان بانفجار جسم مشبوه
لبنان منذ 15 ساعة
الحاج حسن: حزب الله لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الإيواء والترميم وإعادة الإعمار
الحاج حسن: حزب الله لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الإيواء والترميم وإعادة الإعمار
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
عدوان
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مرتفع علي الطاهر وعدة مناطق جنوبية
لبنان منذ ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4348 شهيدًا و12307 جريحًا 
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4348 شهيدًا و12307 جريحًا 
لبنان منذ 15 ساعة
‏العدو
‏العدو "الإسرائيلي" يصعد عدوانه جنوبًا.. شهيدان بانفجار جسم مشبوه
لبنان منذ 15 ساعة
الميدان لا يبرّر دعاية العدو لكنّه يفرض نمطًا يحتاج إليه نتنياهو شخصيًا 
الميدان لا يبرّر دعاية العدو لكنّه يفرض نمطًا يحتاج إليه نتنياهو شخصيًا 
مقالات مختارة منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة