شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، فجر الخميس (20 آب/أغسطس 2026)، سلسلة اعتداءات بغارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة لجهة دوحة كفر رمان، جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المرتفع والمنطقة ذاتها.

وفي سياق الاعتداءات، سُجّل تفجير كبير داخل بلدة الخيام الجنوبية، فيما تعرضت بلدتا المنصوري ومجدل زون، إضافة إلى الأودية المجاورة لهما، لقصف مدفعي "إسرائيلي" عنيف.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاك "الإسرائيلي" المستمر لـ"وقف إطلاق النار"، حيث يعمد جيش العدو إلى قصف القرى والبلدات الجنوبية بقذائف المدفعية، وغارات الطائرات الحربية والمسيّرة، إلى جانب إحراق الحقول وتفجير وتجريف المنازل والبنى التحتية، وقتل المدنيين العُزّل.

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