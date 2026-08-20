رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب اللبناني هي إنهاء فترة انتداب القوات الدولية "اليونيفيل"، معتبرًا أن ذلك يمثل نسفًا للقرار 1701.

وأكد الرئيس بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" على الأهمية البالغة لوجود قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، والدور المنوط بها، سواء دورها الأساس المنوط بها في حفظ الأمن جنوبًا، ومؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على كامل الأراضي حتى الحدود الدولية وفق منطوق القرار 1701".

وقال بري: "أكبر خطئية، وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب، هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل" في الجنوب، حيث إنّ هذا الإنهاء يعني نسف القرار 1701، الذي تتعاظم الحاجة في هذه المرحلة إلى تطبيق مندرجاته كاملة واستمرار "اليونيفيل" في مهامها".

وحذّر بري من نوايا "إسرائيل"، ومخاطر ما تقوم به في الجنوب، "ولا سيما اعتداءاتها المكثفة على البلدات والقرى وأحيائها المدنية والسكنية، وعمليات التفجير المكثفة لقرى الجنوب، التي لا تدمّر بنيانها العمراني وإعدام الحياة فيها بصورة كاملة فحسب، بل تُحدث صدوعًا وتفسخات خطيرة جدًا في أسسها".

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