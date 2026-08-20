دعت كتلة الوفاء للمقاومة مجددًا السلطة اللبنانية إلى نعي "الاتفاق الإطار" الذي وقعته مع العدو الصهيوني، والانسحاب من المفاوضات المخزية معه، معتبرة أن توغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي وتقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أصدرته في ختام جلستها الدورية اليوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026: "يمرّ أربعون يومًا على مواراة قائد الأمة الإسلامية الولي الفقيه القائد الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي في ثرى الرحمة، وتتجدد مشاعر الفقد والوفاء لهذا القائد التاريخي الفذ والعهد والولاء لخلفه الصالح القائد السيد مجتبى الخامنئي حامل لواء النهج الإسلامي المحمدي الأصيل والخط الثوري الأصيل لمقارعة الطغاة والجبابرة وجبه العدوان وتحقيق كرامة وعزة وسيادة هذه الامة".

أضافت الكتلة: "وفي لبنان، يمعن العدو الصهيوني المحتل بالتلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله قتلًا جماعيًا وتدميرًا وتفجيرًا للأحياء السكنية وتجريفًا للقرى والطرقات وسرقة لأشجار الزيتون المعمرة".

وتابعت: "فيما توغل السلطة في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية مما يشجع العدو على التمادي في مجازره وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية على غرار ما حصل الأسبوع الماضي في بلدتي أنصار ودير الزهراني حيث ارتقى أحد عشر شهيدًا وشهيدة، ستة منهم من أسرة واحدة أبيدت بكاملها وهي عائلة الشهيد علي الحاج حسن وزوجته زينب ناصر الدين وأولادهما الأربعة".

وإذ أدانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة هذا التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة، فإنها سجلت استهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي التفريطي، الذي لم يحقق أيًا من الأهداف والشروط التي رفعتها السلطة تبريرًا لانخراطها في اتفاقية العار، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب العدو.

ولفتت كتلة الوفاء للمقاومة مجددًا أركان السلطة إلى "أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية.. وبموافقة ودعم من الإدارة الأميركية المجرمة".

ودعت الكتلة في بيانها "السلطة مجددًا لإعلان موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية".

وأشار البيان إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة "توقفت عند استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته على غزة، وتوسع جرائمه بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، فعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الانفلات الصهيوني العدواني والصمت الدولي إزاءه، والخذلان العربي المفجع".

وأعربت الكتلة أيضًا عن إدانتها للعدوان الصهيوني على سورية والذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب ورأت فيه مظهرًا آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة السورية.

وفي الشأن الاقتصادي الاجتماعي الداخلي، عبّرت الكتلة عن قلقها العميق من "تفشي الفساد على نطاق واسع وتحوله إلى منظومة محاصصة في المغانم تطال كل القطاعات في ظلّ تخلي الحكومة عن القيام بواجباتها، وعدم مبادرة القضاء إلى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه وتراجع دوره وصدقية الإجراءات التي يعتمدها والتي تثير قلق الرأي العام اللبناني إزاء مسار العدالة في البلاد".

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