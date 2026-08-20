تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، مع تغلب زيادة أسعار النفط والمخاوف من ارتفاع التضخم على الشعور بالارتياح الناجم عن انخفاض عوائد السندات بعدما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستزيد حجم دعم السيولة للديون طويلة الأجل.

وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد تصريح الوزارة الأميركية. وكانت عوائد السندات العالمية قد وصلت الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.

وفقًا لوكالة رويترز، هبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا نقطة أساس على الأقل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل 10 أعوام.

ولم تسهم هذه الخطوة كثيرًا في تحسين حالة الإقبال على المخاطرة مع استمرار تعرض أوروبا، التي تعتمد على الطاقة، لضغوط تضخمية بقوة ما يضعف التوقعات المستقبلية لاقتصادها.

وقالت المحللة الكبيرة للسوق لدى سيتي إندكس، فيونا سينكوتا: "مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولارًا للبرميل، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، وكذلك المخاوف المالية بشأن تضخم حجم الدين الأميركي".

وصعدت أسهم الموارد الأساسية 3.3%، متتبعة أسعار المعادن الثمينة، وارتفعت أيضًا أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.4%، ما حد من الخسائر.

وربح سهم إف. إل سميث آند كو الصناعية الدانمركية 6.3% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثاني فاقت توقعات المحللين.

وتراجع سهم شركة روكوول الدنماركية لتصنيع الصوف المعدني 5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات المستثمرين.

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