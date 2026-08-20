مع اقتراب انتهاء العمل بمكب النفايات في طرابلس بعد بلوغه قدرته الاستيعابية القصوى، تتصاعد التحذيرات من كارثة بيئية وصحية في حال عدم إيجاد بديل سريع لمعالجة نفايات مناطق الشمال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية البداوي حسن غمرواي في حديث لموقع العهد الإخباري رفض تحويل منطقة البداوي إلى مكب للنفايات، مشددًا على أن البداوي منطقة سكنية ولا يمكنها تحمل أعباء بيئية وصحية إضافية.

وحذر غمرواي من أن عدم معالجة الملف قبل إقفال المكب قد يؤدي إلى تكدس النفايات في الشوارع وتحول الأزمة إلى كارثة بيئية، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في اعتماد حل علمي ومستدام قبل أن تدخل الأزمة مرحلة الانفجار.

وفيما يطرح مطمر سرار في عكار كخيار لاستقبال نفايات الشمال، أكد غمراوي أن هذا الخيار يواجه اعتراضات محلية و"نحن مع أن يكون هناك توافق حول المكب وفي حال تم رفضه من قبل أهالي المنطقة فنحن نؤيد موقفهم في حال كان يتسبب بأي ضرر بيئي".



الكلمات المفتاحية