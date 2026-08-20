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فلسطين

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة ويقصف خان يونس
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فلسطين

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة ويقصف خان يونس

2026-08-20 14:39
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واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، لليوم الـ315 على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق النار واستهداف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

وجددت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، قصفها لجنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث طال القصف مناطق متفرقة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في القطاع.

وشهدت أجواء المنطقة تحليقًا مكثفًا لطائرات مسيرة تابعة للاحتلال، وسط حالة من التوتر الميداني واستمرار الخروقات "الإسرائيلية" للاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقصفت مدفعية الاحتلال على فترات من اليوم مناطق شرقي مدينة غزة.

ويأتي القصف الجديد بعد يوم دامٍ شهد ارتكاب الاحتلال مجازر بحق الفلسطينيين، من بينها استهداف مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة بطائرات الاستطلاع، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11 مواطنًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 10 شهداء و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,283 شهيدًا و4,248 مصابًا، إضافة إلى انتشال 813 جثمانًا.

وأشارت الوزارة إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,417 شهيدًا و174,360 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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