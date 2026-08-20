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فلسطين

حماس تدعو لجمعة غضب نصرة للقدس وغزة والضفة والأسرى
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فلسطين

حماس تدعو لجمعة غضب نصرة للقدس وغزة والضفة والأسرى

2026-08-20 14:50
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دعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى جعل يوم غدٍ الجمعة يوم نصرة وغضب ووفاء للقضايا الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والأسرى.


وتزامنًا مع الذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى، التي تصادف غدًا الجمعة 21 آب/أغسطس 2026، حثت الحركة، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، على "إعلاء الصوت الفلسطيني في مختلف الدول والعواصم والميادين، وتجديد التأكيد على أن المسجد الأقصى سيبقى في قلب فلسطين والأمة، وأن هويته الإسلامية، بحسب البيان، عصية على الاقتلاع والطمس".

وأكدت حركة حماس أن "إحراق المسجد الأقصى يمثل حلقة في سلسلة استهداف مستمر ومتصاعد للأقصى حتى يومنا هذا"، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن ما وصفته بحرب الاحتلال لتهويد المسجد ومحاولات فرض السيطرة والتقسيم عليه.

وشددت الحركة على أن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها، في ظل صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم ومقدساتهم، مؤكدة أن عدوان الاحتلال وإجرامه لا يمنحانه شرعية مهما طال الزمن.

وحذرت حماس من خطورة التطورات الراهنة في المسجد الأقصى، والمخططات الصهيونية التي تستهدف هدمه وتهويده، داعية إلى تحويل ذكرى إحراقه إلى محطة متجددة لإسناد القدس وأهلها.

كما دعت إلى رفع الصوت في مواجهة الاقتحامات والاستيطان والإبعاد والتنكيل، ورفض جميع محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

وجددت الحركة عهدها للمسجد الأقصى ولدماء الشهداء ولتضحيات الأسرى ولصمود الفلسطينيين في القدس وغزة والضفة الغربية، مؤكدة تمسكها بما وصفته بالوفاء لهذه التضحيات.

وأكدت حماس في ختام بيانها استمرار المقاومة، قائلة إنها "لن تكل ولن تمل حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته، وحتى تطهير أرضه ومقدساته من الاحتلال".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المسجد الأقصى القدس المحتلة حركة حماس
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