أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن الولايات المتحدة، بعد فشلها في الحرب العسكرية، تسعى الآن إلى ممارسة المزيد من الضغط على إيران تحت مسمى "الحرب الاقتصادية"، معتبرًا هذا النهج نتيجةً لسوء تقدير ومحاولة للتغطية على إخفاقات سابقة.

وكتب غريب آبادي، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026: "يزعمون أن إيران على وشك الانهيار، لكنهم يتوسلون إلى جميع حلفائهم لمساعدتهم!".

وأضاف: "المشكلة تكمن في سوء التقدير الذي يُجبرهم على خلق فشل أكبر لأنفسهم في كل مرة للتغطية على فشلهم السابق. لم تُفضِ الحرب العسكرية إلى نتيجة لهم، والآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم الحرب الاقتصادية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب له أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت شنّ "عملية اقتصادية غير مسبوقة" ضد إيران، وأن "عواقب وخيمة" تنتظر الدول والمؤسسات التي تُقدّم مساعدات اقتصادية لإيران.

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