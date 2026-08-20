كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لبنانيون ضد اتفاق الإطار: خيانة للشعب اللبناني والشهداء

إيران

غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم
🎧 إستمع للمقال
إيران

غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم "الحرب الاقتصادية"

2026-08-20 15:05
75

أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن الولايات المتحدة، بعد فشلها في الحرب العسكرية، تسعى الآن إلى ممارسة المزيد من الضغط على إيران تحت مسمى "الحرب الاقتصادية"، معتبرًا هذا النهج نتيجةً لسوء تقدير ومحاولة للتغطية على إخفاقات سابقة.

وكتب غريب آبادي، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026: "يزعمون أن إيران على وشك الانهيار، لكنهم يتوسلون إلى جميع حلفائهم لمساعدتهم!".

وأضاف: "المشكلة تكمن في سوء التقدير الذي يُجبرهم على خلق فشل أكبر لأنفسهم في كل مرة للتغطية على فشلهم السابق. لم تُفضِ الحرب العسكرية إلى نتيجة لهم، والآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم الحرب الاقتصادية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في خطاب له أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة بدأت شنّ "عملية اقتصادية غير مسبوقة" ضد إيران، وأن "عواقب وخيمة" تنتظر الدول والمؤسسات التي تُقدّم مساعدات اقتصادية لإيران.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الخارجية الايرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران كاظم غريب آبادي
إقرأ المزيد
المزيد
غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم
غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم "الحرب الاقتصادية"
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة: إذا اندلعت حرب جديدة سنستخدم أسلحة أكثر تدميرًا
حرس الثورة: إذا اندلعت حرب جديدة سنستخدم أسلحة أكثر تدميرًا
إيران منذ 4 ساعات
الموساد يقيل المسؤولين عن فشل خطته في إيران
الموساد يقيل المسؤولين عن فشل خطته في إيران
إيران منذ 5 ساعات
الصحف الإيرانية: تحركات إقليمية متسارعة تفرض إعادة تشكيل النظام الإقليمي
الصحف الإيرانية: تحركات إقليمية متسارعة تفرض إعادة تشكيل النظام الإقليمي
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم
غريب آبادي: الآن يُطلقون على فشلهم التالي اسم "الحرب الاقتصادية"
إيران منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف التضخم
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف التضخم
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حرس الثورة: إذا اندلعت حرب جديدة سنستخدم أسلحة أكثر تدميرًا
حرس الثورة: إذا اندلعت حرب جديدة سنستخدم أسلحة أكثر تدميرًا
إيران منذ 4 ساعات
خبراء صهاينة يحذرون:
خبراء صهاينة يحذرون: "إسرائيل" ستصل إلى وضع استراتيجي كارثي
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة