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لبنان

إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على مواراة الإمام الشهيد السيد الخامنئي في بيروت
لبنان

إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على مواراة الإمام الشهيد السيد الخامنئي في بيروت

2026-08-20 17:26
48
موسى الحسيني - مصور
228 مقالاً


أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، يوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، ذكرى مرور أربعين يومًا على مواراة جثمان الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، وذلك في مقر السفارة في بئر حسن.

وحضر الفعالية جمع من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية والحزبية، إلى جانب حشد من الفعاليات الاجتماعية والأهلية، حيث استذكر المشاركون المسيرة القيادية للراحل ومواقفه المبدئية في دعم قضايا الأمة ومحور المقاومة.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي السفارة الإيرانية في لبنان تشييع إمام المستضعفين
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