

أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، يوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، ذكرى مرور أربعين يومًا على مواراة جثمان الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، وذلك في مقر السفارة في بئر حسن.

وحضر الفعالية جمع من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية والحزبية، إلى جانب حشد من الفعاليات الاجتماعية والأهلية، حيث استذكر المشاركون المسيرة القيادية للراحل ومواقفه المبدئية في دعم قضايا الأمة ومحور المقاومة.

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