كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ الخطيب لـ"العهد:" موقف رجي تجاه السفير الإيراني عدائي وليس لمصلحة لبنان

عربي ودولي

القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ "أرامكو" بطائرتين مسيّرتين

2026-08-20 17:42
114

 

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا، وفق بيانها، هدفًا حساسًا للعدو السعودي في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن العمليتين "حققتا هدفيهما بنجاح"، موضحًا أنهما جاءتا ردًّا على انتهاك الطيران المسيّر السعودي لأجواء محافظة صعدة شمال اليمن.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق، مشددًا على استمرار تثبيت هذه المعادلة.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل": ملتزمون بولايتنا.. ولوقف انتهاك القرار 1701
عربي ودولي منذ ساعة
القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ
القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ "أرامكو" بطائرتين مسيّرتين
عربي ودولي منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف التضخم
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف التضخم
عربي ودولي منذ 6 ساعات
ديون أميركا تتجاوز 40 تريليون دولار لأول مرة
ديون أميركا تتجاوز 40 تريليون دولار لأول مرة
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ
القوات اليمنية تستهدف مطار نجران ومنشأة تابعة لـ "أرامكو" بطائرتين مسيّرتين
عربي ودولي منذ ساعتين
هل تمهّد المناهج السعودية لتطبيع أوسع مع
هل تمهّد المناهج السعودية لتطبيع أوسع مع "إسرائيل"؟
عين على العدو منذ 5 ساعات
تلويح بإشعال الحدود مع السعودية.. صنعاء تستعدّ للمرحلة الثانية من التصعيد
تلويح بإشعال الحدود مع السعودية.. صنعاء تستعدّ للمرحلة الثانية من التصعيد
عربي ودولي منذ 12 ساعة
القوات المسلحة اليمنية: ثلاث معادلات جديدة في مواجهة السعودية وتحذير من تصعيد شامل
القوات المسلحة اليمنية: ثلاث معادلات جديدة في مواجهة السعودية وتحذير من تصعيد شامل
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة