أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الخميس 20 آب/أغسطس 2026، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيّرتين استهدفتا، وفق بيانها، هدفًا حساسًا للعدو السعودي في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن العمليتين "حققتا هدفيهما بنجاح"، موضحًا أنهما جاءتا ردًّا على انتهاك الطيران المسيّر السعودي لأجواء محافظة صعدة شمال اليمن.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق، مشددًا على استمرار تثبيت هذه المعادلة.

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