كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "اليونيفيل": ملتزمون بولايتنا.. ولوقف انتهاك القرار 1701

خاص العهد

خاص العهد

الشيخ الخطيب لـ"العهد:" موقف رجي تجاه السفير الإيراني عدائي وليس لمصلحة لبنان

2026-08-20 18:41
105
لطيفة الحسيني - كاتب
379 مقالاً

صحافية لبنانية

أسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب لقرار السلطة اللبنانية المتمثل برفض أوراق اعتماد السفير الإيراني.  

وأكد الشيخ الخطيب، في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري، أن هذا الإجراء المتخذ بخصوص رفض أوراق الاعتماد غير منطقي وغير عقلائي، ولا يصب في مصلحة لبنان قبل الحديث عن مصلحة إيران، مشددًا على أن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وضد المصلحة "الإسرائيلية".  

وأضاف الشيخ الخطيب أن وزير الخارجية يتحف الجميع اليوم بموقف ليس صحيحًا وعدائيًا وليس لمصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن المفترض بوزير الخارجية أن يعمل لمصلحة لبنان، متسائلاً عما إذا كان وزيرًا لخارجية لبنان أم وزيرًا لخارجية دولة أخرى.

الكلمات المفتاحية
الشيخ علي الخطيب وزير الخارجية اللبناني السفير الإيراني
إقرأ المزيد
المزيد
المفتي قبلان لـ
المفتي قبلان لـ"العهد": السفير الإيراني لن يغادر لبنان ونقطة عالسطر
خاص العهد منذ 59 دقيقة
الشيخ الخطيب لـ
الشيخ الخطيب لـ"العهد:" موقف رجي تجاه السفير الإيراني عدائي وليس لمصلحة لبنان
خاص العهد منذ ساعة
لبنانيون ضد اتفاق الإطار: اتفاق لا قيمة له
لبنانيون ضد اتفاق الإطار: اتفاق لا قيمة له
خاص العهد منذ 4 ساعات
لبنانيون ضد اتفاق الإطار: اتفاق ذل وعار وخضوع
لبنانيون ضد اتفاق الإطار: اتفاق ذل وعار وخضوع
خاص العهد منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
المفتي قبلان لـ
المفتي قبلان لـ"العهد": السفير الإيراني لن يغادر لبنان ونقطة عالسطر
خاص العهد منذ 59 دقيقة
الشيخ الخطيب لـ
الشيخ الخطيب لـ"العهد:" موقف رجي تجاه السفير الإيراني عدائي وليس لمصلحة لبنان
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس
الشيخ الخطيب: العدوان على الجنوب نتيجة لتنازلات السلطة.. ونحذّر من انفجار غضب الناس
لبنان منذ 5 أيام
الشيخ الخطيب: لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا 
الشيخ الخطيب: لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا 
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة