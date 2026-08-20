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أسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب لقرار السلطة اللبنانية المتمثل برفض أوراق اعتماد السفير الإيراني.

وأكد الشيخ الخطيب، في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري، أن هذا الإجراء المتخذ بخصوص رفض أوراق الاعتماد غير منطقي وغير عقلائي، ولا يصب في مصلحة لبنان قبل الحديث عن مصلحة إيران، مشددًا على أن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وضد المصلحة "الإسرائيلية".

وأضاف الشيخ الخطيب أن وزير الخارجية يتحف الجميع اليوم بموقف ليس صحيحًا وعدائيًا وليس لمصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن المفترض بوزير الخارجية أن يعمل لمصلحة لبنان، متسائلاً عما إذا كان وزيرًا لخارجية لبنان أم وزيرًا لخارجية دولة أخرى.

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