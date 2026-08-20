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إيران

قاليباف: عمق الروابط بين العراق وإيران متجذر في التاريخ وقوتنا تكمن في أخوتنا
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إيران

قاليباف: عمق الروابط بين العراق وإيران متجذر في التاريخ وقوتنا تكمن في أخوتنا

2026-08-20 19:08
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أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن أعداء إيران والعراق سعوا إلى إبعاد البلدين عن بعضهما، إلا "أننا اقتربنا أكثر"، مشددًا على أن عمق الروابط بين العراق وإيران متجذر في التاريخ.

وفي كلمة له ألقاها من كربلاء المقدسة خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على مواراة القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي في الثرى، قال قاليباف "إننا باتباع نهج المقاومة استطعنا أن نوفر الأمن في بلدينا، ويجب أن نسعى إلى الرفاه الاقتصادي للشعبين العراقي والإيراني"، مضيفًا: "نحن أصدقاء وإخوة في أشد الظروف ووقفنا إلى جانب بعضنا".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أن "ما جعل طهران وبغداد تتقاربان هو رفضهما السماح للعواصم الأجنبية بتقرير مصيرنا"، لافتًا إلى الوقوف إلى جانب العراق في الأزمات والحرص على الشراكة في النجاحات أيضًا.

وختم قاليباف كلمته بالتأكيد على أن "قوة العراق وإيران تكمن باختصار في أخوتنا".

الكلمات المفتاحية
العراق محمد باقر قاليباف إيران
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