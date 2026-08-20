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لبنان

الهيئات النسائية في قطاع صيدا تكرّم 240 متطوعة في خلية أزمة النزوح
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لبنان

الهيئات النسائية في قطاع صيدا تكرّم 240 متطوعة في خلية أزمة النزوح

2026-08-20 22:26
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أقامت الهيئات النسائية في قطاع صيدا لقاءً تكريميًا للأخوات المتطوعات في خلية أزمة النزوح خلال معركة العصف المأكول، تقديرًا للجهود التي بذلنها في مواكبة مرحلة النزوح وتقديم الدعم والمساندة للعائلات، وذلك برعاية مسؤولة وحدة العمل النسائي الحاجة أمل القطان، وبحضور مسؤولة منطقة جبل عامل الثانية الحاجة ماجدة منصور ومسؤولة القطاع الحاجة رئيفة عيسى.

استُهلّ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة باسم المكرّمات ألقتها الجريحة فاطمة الحموي، زوجة شهيد وأم طفلين شهيدين، تناولت فيها معاني الصبر والتضحية والعطاء، وما حملته هذه المرحلة من مسؤوليات وتحديات.

كذلك، ألقت مسؤولة وحدة العمل النسائي الحاجة أمل القطان كلمة أكدت فيها أهمية العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات، مشيدةً بجهود الأخوات المتطوعات ومبادراتهنّ في خدمة العائلات ومساندتها خلال فترة النزوح، ومؤكدةً أهمية استمرار العمل بروح المسؤولية والعطاء.

وشهد اللقاء تكريم 240 أختًا متطوعة، حيث جرى توزيع شهادات شكر وتقدير عليهنّ، تقديرًا لما قدّمنه من جهود خلال مرحلة النزوح، في إطار دعم العمل التطوعي وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

واختُتم اللقاء بوليمة على حبّ الرسول الأكرم محمد (ص)، في أجواء عكست معاني التقدير والوفاء للمتطوعات ودورهنّ في هذه المرحلة.

الكلمات المفتاحية
الهيئات النسائية في حزب الله العصف المأكول
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