كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"الإندبندنت": أكثر من 750 جنديًا أميركيًا أُصيبوا منذ بدء الحرب مع إيران

2026-08-21 08:20
86

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، استنادًا إلى بيانات وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، بأن عدد أفراد الجيش الأميركي الذين أُصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/فبراير الماضي تجاوز 750 عسكريًا.

وبحسب أحدث بيانات "البنتاغون"، بلغ عدد المصابين 757 عسكريًا أميركيًا، إضافة إلى 18 قتيلًا منذ بدء الحرب، مع تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة جديدة في آخر تحديث للبيانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل استمرار التوتر والمواجهات بين واشنطن وطهران، بينما لا تزال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب تواجه تعثرًا.

وكانت أرقام سابقة قد أشارت إلى 447 عسكريًا مصابًا في تموز/يوليو، قبل أن ترتفع الحصيلة في أحدث تحديث إلى أكثر من 750.

ويأتي تحديث هذه الأرقام بعد انتقادات وجهت لـ"البنتاغون" إثر حذف مؤقت لأربع وفيات وعشرات الإصابات من قاعدة البيانات، قبل إعادتها لاحقا، إذ عزت الوزارة التغييرات إلى "اضطرابات مؤقتة في البيانات.

يشار إلى أن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تتعمد إخفاء عدد القتلى والمصابين من ضباط وجنود الجيش الأميركي في الحرب مع إيران لأسباب "أمنية"، و"حماية العسكريين المنتشرين في الشرق الأوسط".

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية البنتاغون الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
موجات الحر في أوروبا تحصد أرواح الآلاف
موجات الحر في أوروبا تحصد أرواح الآلاف
عربي ودولي منذ 13 دقيقة
أوليانوف: سياسة الضغط لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في إيران
أوليانوف: سياسة الضغط لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في إيران
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
"الإندبندنت": أكثر من 750 جنديًا أميركيًا أُصيبوا منذ بدء الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
الفياض: حصر السلاح عبر الأعمال العسكرية لا يخدم الاستقرار ولا يمكن تصوره
الفياض: حصر السلاح عبر الأعمال العسكرية لا يخدم الاستقرار ولا يمكن تصوره
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
أوليانوف: سياسة الضغط لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في إيران
أوليانوف: سياسة الضغط لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها في إيران
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
"الإندبندنت": أكثر من 750 جنديًا أميركيًا أُصيبوا منذ بدء الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
تعويل تركي على الدور الأميركي:
تعويل تركي على الدور الأميركي: "إسرائيل" تلعب بالنار
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
الجميع يكذب… ما عدا ترامب!
الجميع يكذب… ما عدا ترامب!
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة