أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، استنادًا إلى بيانات وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، بأن عدد أفراد الجيش الأميركي الذين أُصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/فبراير الماضي تجاوز 750 عسكريًا.

وبحسب أحدث بيانات "البنتاغون"، بلغ عدد المصابين 757 عسكريًا أميركيًا، إضافة إلى 18 قتيلًا منذ بدء الحرب، مع تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة جديدة في آخر تحديث للبيانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل استمرار التوتر والمواجهات بين واشنطن وطهران، بينما لا تزال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب تواجه تعثرًا.

وكانت أرقام سابقة قد أشارت إلى 447 عسكريًا مصابًا في تموز/يوليو، قبل أن ترتفع الحصيلة في أحدث تحديث إلى أكثر من 750.

ويأتي تحديث هذه الأرقام بعد انتقادات وجهت لـ"البنتاغون" إثر حذف مؤقت لأربع وفيات وعشرات الإصابات من قاعدة البيانات، قبل إعادتها لاحقا، إذ عزت الوزارة التغييرات إلى "اضطرابات مؤقتة في البيانات.

يشار إلى أن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تتعمد إخفاء عدد القتلى والمصابين من ضباط وجنود الجيش الأميركي في الحرب مع إيران لأسباب "أمنية"، و"حماية العسكريين المنتشرين في الشرق الأوسط".

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