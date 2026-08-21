شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الجمعة 21 آب/أغسطس 2026 تصعيدًا ميدانيًا واسعًا أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين، إلى جانب حملة اقتحامات واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات مكثفة للمستوطنين تركزت في مناطق مختلفة.

وتصدرت محافظة جنين المشهد الميداني عقب استشهاد الفلسطيني فتحي خازم (أبو رعد) والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم أثناء اقتحامها منزله وسط مدينة جنين محاولًا التصدي للجنود رفضًا للتنكيل به.

ورافق الاقتحام إطلاق نار أدى لإصابة فتى يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا برصاص حي في الصدر والظهر قرب الجامعة العربية الأميركية ونقل للمستشفى لتقييم حالته.

وشنّت قوات الاحتلال حملة في الحي الشرقي من مدينة جنين، 5 فلسطينيين بينهم الكاتب محمد فارس جرادات، ووالد المطارد قيس البيطاوي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من النازحين على إخلاء المسكن الذي يؤويهم في جنين.

وفي شمال الضفة المحتلة أيضًا اقتحمت مجموعات من المستوطنين قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم بالتزامن مع مداهمة قوات الاحتلال منزلًا في مدينة طوباس.

أما في نابلس فقد اقتحمت القوات محيط البلدة القديمة وقرية كفر قليل حيث اعتقلت مواطنًا ونجله بالإضافة إلى اقتحام قرية عورتا لتأمين أداء المستوطنين لطقوس تلمودية.

وشهدت مدينة أريحا اقتحامًا لحي الكتف، في حين داهمت القوات منزلًا في جبل الموالح بمدينة بيت لحم وسط تحركات مكثفة للآليات العسكرية.

كذلك شهدت محافظة الخليل سلسلة اعتداءات واسعة، حيث هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين وحظائر الأغنام في خربة دير شمس وبلدتي السموع والظاهرية، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين مع منع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، كما أضرم مستوطنون النيران في محجر بمنطقة وادي الرخيم في مسافر يطا.

وفي الخليل أيضًا شنّت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات شملت جمعية الأيتام الخيرية في بيت أمّر، وبلدة دير سامت، وبلدة سعير، حيث أفيد عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.

تأتي هذه الأحداث الميدانية المتصاعدة في ظل تكثيف قوات الاحتلال والمستوطنين من المداهمات والاعتداءات اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين مما يزيد من حالة التوتر الميداني المستمر في المنطقة.



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