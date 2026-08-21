أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن سياسة الضغط الأميركية لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها تجاه إيران.

موقف الدبلوماسي الروسي جاء تعليقًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما أسماه بـ"العملية الاقتصادية الأكثر سحقًا على الإطلاق" ضد إيران، ضمن "حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق".

وكتب أوليانوف عبر حسابه على منصة التواصل "إكس": "إيران تخضع للعقوبات الأميركية منذ عدة عقود. وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، أظهرت طهران أنها قادرة على الصمود أمام سياسة الضغط الأقصى.

أضاف: "إذا كانت واشنطن تريد حقًا تحقيق أي من أهدافها، فقد اختارت الطريق الخطأ. لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية إلا من خلال الدبلوماسية النزيهة. وكلما أدركت الولايات المتحدة ذلك مبكرًا، كان ذلك أفضل".

في وقت سابق، أعلن ترامب عن بدء عملية اقتصادية ضد إيران، زاعما بأن إيران وقعت في "عزلة ذات نطاق غير مسبوق"، ودعا ترامب الحلفاء للانضمام إلى واشنطن في حربها هذه، مهددًا بمعاقبة أي دولة تدعم إيران اقتصاديًا.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه العملية بأنها مناورة لتشتيت الانتباه عن الأزمة الداخلية للولايات المتحدة، والتي ستؤدي إلى هزيمة أكبر لواشنطن.



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