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بترايوس: القواعد الأميركية السابقة في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام
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عربي ودولي

بترايوس: القواعد الأميركية السابقة في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام

2026-08-21 12:08
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أكد القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ديفيد بترايوس، أن القواعد العسكرية الأميركية السابقة في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة للهجمات الإيرانية.

وقال بترايوس في مقابلة مع بودكاست "ستيت سيكريت" اليوم الجمعة 21 آب/أغسطس 2026: "إن قلقي ينصب في المقام الأول على مزيج الأسلحة والقدرات التي لا تزال إيران تمتلكها، وإن قواعدنا السابقة لم تعد صالحة للاستخدام".

وأضاف القائد السابق لسنتكوم: "إن الجميع يعلم أن قائد سنتكوم (الحالي) لم يعد يدير العمليات من مقره السابق في قاعدة العديد الجوية خارج الدوحة، لأن هذا الموقع لم يعد صالحًا للاستخدام نتيجة الهجمات الإيرانية الانتقامية".

وأكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزيةالأميركية "سي آي إيه" أن نصف هذه المنشآت مدمر على الأرض، "وكانت منشآت جميلة بقيمة 100 مليون دولار بناها القطريون لنا، وقد افتتحتها بنفسي"، مشيرًا إلى آثار القصف الذي تعرضت له بواسطة الصواريخ الإيرانية.

وقال بترايوس: "إن مركز العمليات الجوية المشتركة لم يعد يُدار من تلك المنطقة (قطر)، وكذلك الحال بالنسبة لمراكز القيادة الأخرى. وقد أعلن الإيرانيون مرارًا أنهم شنوا هجمات على القاعدة البحرية لسنتكوم في البحرين". 

وأعرب بترايوس عن اعتقاده بأن هذه التطورات تأتي بعدما "بات الإيرانيون يمتلكون الآن قدرات لم تكن لديهم من قبل، بما في ذلك عدد أكبر من الطائرات المُسيّرة والصواريخ ذات المدى الكافي لاستهداف منشآتنا، وقتل وجرح جنودنا، وكذلك استهداف أهم البنى التحتية للطاقة في العالم".

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